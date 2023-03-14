سفارة تل أبيب في باريس تحذر: دعم الإعلام الفرنسي لإسرائيل يتآكل

حذر مسؤولون فرنسيون موالون لتل أبيب، من النظرة السلبية التي بدأت تتصاعد في إعلامهم المحلي لإسرائيل على خلفية خطة حكومية لإضعاف القضاء إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، حذرت السفارة الإسرائيلية في فرنسا من تراجع الدعم لإسرائيل.

وبعث المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في فرنسا، سيمون ساروسي، برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، جاء فيها: “في الأسابيع الأخيرة، لاحظنا ظاهرة مقلقة تتمثل في قيام صحفيين ورؤساء تحرير وأكاديميين ومعلقين فرنسيين، معروفين بأنهم موالون لإسرائيل، بالحديث لأول مرة بطريقة انتقادية، وحتى انتقادية للغاية، تجاه إسرائيل”.

وأكد ساروسي في البرقية أن دعم الصحفيين والأكاديميين الموالين لإسرائيل ساهم على مر السنين في الصورة الإيجابية لإسرائيل في فرنسا.

وأضاف أنه “قد يؤدي التغيير السلبي في تقاريرهم إلى الإضرار بشكل كبير بصورة إسرائيل في فرنسا على المدى الطويل”.

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ويأتي تحذير ساروسي بعد زيارة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطلع فبراير/شباط الماضي، إلى باريس، في أول رحلة سياسية له منذ تشكيل الحكومة، التقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية بعد الزيارة أن ماكرون حذر نتنياهو من أنه “إذا تم تنفيذ خطة إصلاح القضاء فستضطر باريس إلى استنتاج أن إسرائيل قد ابتعدت عن مفهوم الديمقراطية”.

قال جاك أتالي، أحد أبرز المفكرين في فرنسا، والذي عمل سابقا مستشارا لعدد من الرؤساء، بمن فيهم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، في مقال رأي نشره الشهر الماضي أن “إسرائيل تنتحر”.

ووفقا لأتالي، فإن “رفض إسرائيل التفاوض، إلى جانب تطرف المجتمع الإسرائيلي – يهددان مستقبل دولة إسرائيل”.

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واستعرضت “يديعوت أحرونوت” عددا من مقالات الرأي المنشورة مؤخرا في صحف فرنسية شهيرة لكتّاب معروفين بدعمهم لإسرائيل، ينتقدون فيها الدولة العبرية على خلفية خطة “إصلاح القضاء” التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها، إضافة إلى تزايد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع تولي حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل مقاليد الأمور.

وتشهد إسرائيل منذ وصول حكومة نتنياهو الجديدة إلى سدة الحكم أواخر 2022، انقساما حادا على خلفية الخطة الحكومية التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب” وتقول إنها ستدمر الديمقراطية وترسخ للاستبداد، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.