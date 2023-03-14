القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده

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لوغانسك – سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة “فوستوكماش” داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.

وقال سيرسكي لوسائل إعلام أوكرانية: “قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة”.

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وفي اليوم السابق، قال مؤسس “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة يواصلون المضي قدمًا بالرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد والمزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينة غورلوفكا، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

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