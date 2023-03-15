اليمن… الانتقالي الجنوبي يدعو لنقل مركز تفتيش السفن المتجهة لـ"أنصار الله" إلى عدن

القاهرة – سبوتنيك. وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري برئاسة نائب الأمين العام فضل الجعدي، إنها “تجدد مطالبتها لقيادة التحالف العربي بنقل مركز تفتيش السفن المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين من جيبوتي إلى العاصمة عدن”.

وأضافت: “نؤكد على ضرورة عدم تقديم التنازلات قبل الوصول إلى حل شامل يُلبي تطلعات كل الأطراف”، في إشارة إلى تخفيف التحالف العربي القيود على موانئ الحديدة التي تديرها جماعة “أنصار الله”.

وأعربت الهيئة عن “إدانتها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أنصار الله بالحجز على أموال شركة طيران اليمنية في البنوك الخاضعة لسيطرتهم، والتي تستخدم لأعمال صيانة الطائرات، وتطوير عمل الشركة”، مطالبة التحالف العربي والحكومة، بـ “اتخاذ إجراءات مقابلة ترغم الجماعة على رفع تلك الإجراءات”.

واتهمت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، جماعة أنصار الله بـ “التصعيد الواسع في جبهات القتال بمختلف أنواع الأسلحة”، مضيفة أن “القوات الجنوبية أفشلت أهداف ذلك التصعيد”.