الحكومة المصرية تعلن منح 1000 جنيه سنويا لكل سيدة و"لكن بشرط"

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا، لكل سيدة متزوجة لديها طفلان كحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء، على هامش توقيع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج حوافز مادية لمشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية.

شهد الدكتور #مصطفى_مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج #الحوافز_المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.#مركز_المعلومات_ودعم_اتخاذ_القرار #قرار_يهمك #الأسرة_المصرية#IDSC pic.twitter.com/UzQ7O2fthN — مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) March 14, 2023

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واشترط معيط بحسب البيان، التزام الأم بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

ويشمل القرار السيدات المصريات داخل الدولة، والتي تراوح أعمارهن بين 21 – 45 عاماً.

تقرير حكومي: مصر الأولى عربيا والثالثة إفريقياً والرابعة عشر عالمياً في عدد السكان

وقال وزير المالية “سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لمحددات العمر”.

ونقل البيان عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قولها إن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني.