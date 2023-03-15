بلينكن في إثيوبيا لدعم السلام وتجديد العلاقات مع أديس أبابا

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا في محاولة لدعم عملية السلام، وتجديد العلاقات مع أديس أبابا.

وتأتي رحلة وزير الخارجية الأمريكي إلى ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا، كجزء من حملة للرئيس جو بايدن لتكثيف التواصل مع أفريقيا، حيث يتصاعد النفوذ الصيني.

بلينكن وابن فرحان يلتقيان على هامش اجتماع مجموعة العشرين

وهذه هي الزيارة الأمريكية الأرفع إلى الدولة منذ أواخر عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحسب “فرانس برس”.

وقالت مولي في، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون أفريقيا، إن زيارة بلينكن تهدف إلى “المساعدة في توطيد هذا السلام” لكنها حذرت من أن العلاقات الأمريكية الإثيوبية ليست جاهزة “للعودة إلى طبيعتها”.