قائد قوة الفضاء الأمريكية: روسيا تطور أنظمة للتنافس في مجال الفضاء

قال الجنرال برادلي تشانس سالتزمان، قائد عمليات الفضاء في سلاح الجو الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير أنظمة مثل الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية من أجل التنافس على الفضاء كبيئة عسكرية.

واشنطن – سبوتنيك. قال سالتزمان، في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: “تقوم روسيا باختبار ونشر أنظمة مدارية مضادة للأقمار الصناعية، وقدرات إلكترونية واسعة النطاق، وصواريخ أرضية مضادة للأقمار الصناعية، وأجهزة تشويش، وأشعة ليزر”، مضيفا: “إنهم يطورون على الأرجح صاروخا جويا مضادا للأقمار الصناعية”.

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وقال سالتزمان إن الأقمار الصناعية الروسية متطورة للغاية وتوفر قدرات استخباراتية جغرافية مكانية وإشارات، ومع ذلك، قال سالتزمان إن أعداد الأقمار الصناعية الروسية محدودة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وأضاف سالتزمان أن الأقمار الصناعية الروسية توفر الأساس للاستهداف بالفضاء والهجمات التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

ولفت سالتزمان إلى أن الصين تطور أيضًا مجموعة من الأنظمة للتشغيل ومواجهة العمليات في مجال الفضاء.