القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 50 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب التمثيلي إنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية… بإطلاقها 50 قطعة من الذخيرة المختلفة”.

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وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف مناطق غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك.

وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.