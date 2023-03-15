رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات دون إقصاء لأي طرف

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بنغازي– سبوتنيك . وقال السعيطي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “لقد أجريت لقاء مع سيف الإسلام القذافي وذلك للتباحث حول التطورات السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت.. وطرحت خلال لقائي مع سيف القذافي توحيد الجهود السياسية الوطنية والتأكيد على انعقاد الانتخابات دون إقصاء أو تهميش”.

عقيلة صالح يلمح لخارطة طريق جديدة بشأن الانتخابات في ليبيا ويوجه اتهاما إلى المبعوث الأممي

وأكد رئيس لجنة التواصل السياسي بالبرلمان الليبي على “ضرورة إعطاء فرصة للشارع الليبي لاتخاذ قراره دون توجيه أو تضييق ووضع القوانين والتشريعات التي ترضي جميع الأطراف”.

وأشار السعيطي، إلى أن “هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الذي تقوم به لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد”.

هذا وقد أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، مشيراً إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف حزيران/يونيو المقبل تقود إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.