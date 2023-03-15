"تيك توك" تبحث إمكانية الانفصال عن الشركة المالكة الصينية

يبحث مسؤولو موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” إمكانية الانفصال عن الشركة الأم الصينية “بيت دانس” لمعالجة مخاوف الأمن القومي الأميركي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت المصادر للوكالة، إن هذه الخطوة تعتبر “الملاذ الأخير” في حالة فشل “تيك توك” في إقناع القيادة الأمريكية بعدم وجود تهديد على الأمن القومي الأمريكي من قبل الشبكة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه في حال اللجوء إلى سيناريو “الانفصال” عن الشركة المالكة الصينية، يجب الحصول على موافقة سلطات الصين.

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تنظر الإدارة الأمريكية إلى تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي على أنه يشكل تهديدا للأمن القومي، ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في أوائل آذار/مارس، على مشروع قانون يسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض حظر على تشغيل هذه الشبكة الاجتماعية في البلاد.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق سابقا على مشروع قانون يحظر تثبيت “تيك توك” على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية ، وأثار ذلك القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، واعتبروه غير معقول وذي دوافع سياسية.

“تيك توك” هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، تم إطلاقه في عام 2018 ومملوك لشركة “بيتي دانس” الصينية. وأصبح رائدًا في قطاع تطبيقات الفيديو القصيرة في الصين ويكتسب شعبية في جميع أنحاء العالم.