زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم

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وقال موتسوانجوا في لقاء مع “سبوتنيك”: “زيمبابوي الآن تحتل المركز الرابع عالميا في مجال تعدين الألماس، ونعمل مع شركة آلاروسا الروسية، وهم يقومون بالاستشكاف الجيولوجي، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع الشركات الروسية العاملة في استخراج الماس ومعالجته. هذا المجال متطور بشكل جيد في روسيا”.
وأضاف موتسوانجوا: “في مجال آخر، هو تعدين الليثيوم. زيمبابوي هي واحدة من خمسة بلدان بها أكبر رواسب من الليثيوم. وسيتيح لنا الانتقال التدريجي من الوقود الهيدروكربوني إلى النقل الكهربائي تطوير التعاون مع روسيا، التي تعد أكبر لاعب في مجال الطاقة في العالم”.
وزير التعليم في زيمبابوي لـ”سبوتنيك”: توقيع مذكرة تفاهم مع “روساتوم” للتعاون في مجال الطاقة النووية
21 نوفمبر 2022, 18:44 GMT
وأشار المتحدث إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتعاون العسكري الذي وصفه بعالي المستوى، ورغبة بلاده بشراء المزيد من معدات الطيران الروسية.
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