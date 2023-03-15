زيمبابوي تعلن عن رغبتها بالعمل مع روسيا في مجال تعدين الألماس والليثيوم

وأضاف موتسوانجوا: “في مجال آخر، هو تعدين الليثيوم. زيمبابوي هي واحدة من خمسة بلدان بها أكبر رواسب من الليثيوم. وسيتيح لنا الانتقال التدريجي من الوقود الهيدروكربوني إلى النقل الكهربائي تطوير التعاون مع روسيا، التي تعد أكبر لاعب في مجال الطاقة في العالم”.