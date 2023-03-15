باكستان… أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة لمنع اعتقاله

وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الباكستانية وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام منزله في مدينة لاهور شرقي البلاد، أدت إلى إصابة أشخاص عدة من الجانبين.

وقال المسؤول في شرطة إسلام آباد، شاه زاد نديم، للصحفيين أمام منزل خان، الثلاثاء: “نحن هنا فقط لتنفيذ مذكرة الاعتقال وتوقيفه”.

لكن كان في استقبال الشرطة تجمع من مؤيدي عمران خان، لوح بعضهم بالعصي ورشقوا الشرطة بالحجارة، الذين كانوا يحاولون منع عناصرها من توقيفه في منزله.

فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه في محاولة لتفريق المجتمعين والوصول إلى المبنى.

في المقابل، دعا خان أنصاره إلى الدفاع عن سيادة القانون والنضال من أجل الاستقلال الحقيقي.

وقال في بيان مصور على حسابه في تويتر: “جاءت الشرطة لاعتقالي واقتيادي إلى السجن… إذا حدث لي شيء ما أو زجوا بي في السجن أو قتلوني، فعليكم إثبات أن هذه الأمة ستستمر في النضال حتى من دون عمران خان”.

My message to the nation to stand resolute and fight for Haqeeqi Azadi & rule of law. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 14, 2023

وتمت الإطاحة بخان بسحب الثقة من حكومته في أبريل/نيسان 2022، ويواجه منذ ذلك الحين سلسلة قضايا أمام المحاكم، إلا أنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة ويأمل في العودة إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.