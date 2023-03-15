وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها

صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق الريفية والحقول سيراً على الأقدام، تاركة معداتها عالقة.

موسكو – سبوتنيك. وقال غاغين، على قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك”.

تابع غاغين: “ونظراً لأن الطرق خاضعة للسيطرة، فإنها (الوحدات) تحاول التراجع من خلال الطرق الريفية أو الحقول، والغابات. ولكن، مرة أخرى، أثناء ذوبان الجليد في الربيع، ببساطة تنغرس كل المعدات في الوحول ويتعين عليها التراجع سيرا على الأقدام متكبدة خسائر فادحة. وتصبح تلك المعدات هدفا سهلا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا

وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة “سبوتنيك”، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع “آزوم” في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة “فوستوكماش” داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه “أوسمة” على جنوده

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تغطية مباشرة… آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة