أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعلن موعد الاجتماع الأمني الخماسي

وأضاف البيان: “بحث الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة”.

وأكد البيان أنه تم عقد هذا الاجتماع تحضيراً للاجتماع الخماسي في شرم الشيخ يوم الأحد.