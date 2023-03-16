شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

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وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة “سبوتنيك” أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المصدر مجيبًا عن سؤال عما إذا كان حادث الطائرة المسيرة موضوع المحادثة بين شويغو وأوستن: “أستطيع أن أؤكد ذلك”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

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وتابع البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.

وأضاف: “خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز ‘إم كيو-9’ عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء”.