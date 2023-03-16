البنتاغون: السويد تعهدت بتقديم 10 دبابات "ليوبارد" وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن السويد ستزود أوكرانيا بـ 10 دبابات من طراز “ليوبارد” ومكونات دفاع جوي رئيسية، فيما تتعهد النرويج بتزويدها بوحدتي دفاع جوي من طراز “ناسامز”.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة في أوكرانيا في البنتاغون:
“أعلنت السويد أنها ستزود أوكرانيا بعشر دبابات من طراز “ليوبارد” ومكونات دفاع جوي رئيسية”.
وأضاف: “كما تتعاون النرويج مع الولايات المتحدة في تقديم وحدتي دفاع جوي من طراز “ناسامز”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
17:18 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك