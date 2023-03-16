مقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.

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وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.

وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني أن أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل في وقت سابق اليوم.