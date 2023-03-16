الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تعتبر روسيا ملزمة بمعاهدة "ستارت"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلادها تعتبر تعليق موسكو لمشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” للحد من الأسلحة النووية، “غير صحيح من الناحية القانونية”، وأن روسيا لا تزال ملزمة ببنود الاتفاقية.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: “إعلان روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت غير صحيح من الناحية القانونية. لذلك، ستبقى روسيا ملزمة بموجب الالتزامات المنصوص عليها بالاتفاقية”.

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وأضاف البيان، أن “الولايات المتحدة مستعدة للقاء روسيا لحل المخاوف (..)”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الإستراتيجية الهجومية “ستارت” الجديدة .

وأكد بوتين أنّه في حال عودة الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي، واصفاً مطالبة الناتو بالعودة إلى تفتيش المنشآت النووية الروسية بـ”المسرحية العبثية”.

كذلك، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنّه بتعليق معاهدة “ستارت-3″، حصلت الولايات المتحدة بذلك على “ما تستحقه من خلال سياستها المعادية لروسيا”.

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