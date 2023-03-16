روسيا على اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف في بيان “نحن لا نسعى إلى صراع مع قوة نووية. نواصل الاتصالات، بما في ذلك من خلال وزارة الدفاع ، من أجل منع الاصطدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى الساسة الأميركيين نفس الموقف تجاه العلاقات مع روسيا “.

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وفقا له، روسيا فعلت كل ما بوسعها لمنع حادثة 14 مارس فوق البحر الأسود.

وفي وقت سابق، صرح أنطونوف بأن روسيا لا تريد “مواجهة” مع الولايات المتحدة، وذلك بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية الأمريكية لما يزيد قليلا عن نصف ساعة إثر إسقاط مسيرة أميركية فوق البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان.