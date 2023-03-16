الأسد: زيلينسكي يخوض الحرب ضد روسيا نيابة عن الغرب

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موسكو – سبوتنيك . وقال الأسد، خلال مقابلة مع “سبوتنيك”: “أنا أعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل.. في السابق كانت الحرب العالمية هي حروب تقليدية، جيوش من عدة دول تعمل ضد عدة دول أخرى. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة، وخاصة السلاح النووي، فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية”.

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وتابع بقوله: “لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة، ولذا زيلينسكي اليوم يخوض الحرب نيابة عن الغرب، مع جيشه بالطبع من النازيين. نفس الشيء يفعله الإرهابيون، فهم جيوش تعمل نيابة عن الغرب في سوريا وفي مناطق أخرى”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.