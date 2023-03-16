ماكرون يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون، هدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

باريس – سبوتنيك . ونقلت قناة “بي إف إم تي في ” الفرنسية عن مصدر حكومي قوله ، إن “ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب في حال فشل مشروع القانون حول الإصلاح التقاعدي، أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مساء الأربعاء”.

مئات الألوف من المتظاهرين يجوبون أنحاء فرنسا ضد رفع سن التقاعد

وأضاف المصدر أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حشد التأييد للإصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، ما قد أثار موجة من الاحتجاجات لدى الفرنسيين، حيث جرت في الفترة الأخيرة مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد.