اليابان: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية

أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

طوكيو – سبوتنيك . وقال ياسوكازو هامادا: “تم الإطلاق في الساعة 7:09 (بالتوقيت المحلي) ومن المفترض أن يكون الصاروخ سقط في بحر اليابان في الساعة 8:18 خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدنا”.

وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” نقلا عن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان

وقالت الوكالة في بيان إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان، اليوم الخميس”.

يأتي الإطلاق قبل ساعات من اجتماع قادة كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التهديدات المتصاعدة لنظام كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى.

ويخطط رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لعقد قمة في طوكيو، حيث من المتوقع أن تكون التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالهما.

وجاء الإطلاق الأخير أيضًا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ “استعدادات لشن حرب عدوانية” عليها.