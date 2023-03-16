علييف وأردوغان يبحثان مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، ومفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

باكو – سبوتنيك . ونشر موقع الرئيس الأذربيجاني، يوم الأربعاء: “بحث الرئيس إلهام علييف خلال اللقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المفاوضات حول عملية السلام مع أرمينيا، فضلا عن ذلك تبادلا خلال المحادثات وجهات النظر حول عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا”.

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ووصل علييف إلى تركيا، يوم الأربعاء، للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، التي ستعقد في 16 مارس/آذار.

وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

يذكر أنه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.