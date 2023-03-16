قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في الولايات المتحدة

خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، بالقرب من بلدة توبوك في مقاطعة موهافي بولاية أريزونا الأمريكية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أنيتا مورتنسن المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة موهافي قولها إن “القطار خرج عن القضبان بالقرب من حدود ولاية أريزونا مع كاليفورنيا ونيفادا مساء الأربعاء”.

وأضافت المتحدثة مورتنسن أنه ليس لديها بيانات عن انسكاب أو تسريبات محتملة للمواد الخطرة الناتجة عن حادث القطار.

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يذكر أنه في وقت سابق من مارس/ آذار الماضي، خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.

وقالت شركة “نورفولك ساوثرن” المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.