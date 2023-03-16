"بوليتيكو": الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا للاقتصاد بالقذائف قبل هجوم الربيع

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن الولايات المتحدة تضغط على كييف للاقتصاد بإستخدام الذخيرة واستهلاكها.

أضاف التقرير الذي نشرته صحيفة “بوليتيكو” أن الولايات المتحدة تصر على أن كييف يجب عليها أن تقتصد في استخدام الذخيرة.

جاء في التقرير: “وراء الأبواب المغلقة، يضغط المسؤولون الأمريكيون على كييف للحفاظ على قذائف المدفعية وإطلاق النار بشكل أكثر دقة، في الإشارة للوضع في أرتيوموفسك، حيث تنفد الذخيرة بسرعة”.

ونقلت الصحيفة عن بن هودجز القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا قوله إن “البعض في البنتاغون يعتقدون أنهم (الأوكرانيون) يستخدمون الذخيرة بسرعة كبيرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم القوات الأوكرانية بهجوم بحلول شهر مايو/أيار المقبل.

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وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على تجهيز أوكرانيا لهجوم الربيع الضخم، المتوقع حدوثه في مايو.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن كييف لم تقرر بعد استراتيجية، لكن لديها خياران أساسيان: الدفع جنوبا عبر خيرسون إلى شبه جزيرة القرم، أو التحرك شرقاً من موقعها في الشمال ثم جنوبا، وقطع الجسر البري الروسي.