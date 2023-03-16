إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا لـ"الفيفا" لولاية جديدة

أعيد انتخاب السويسري جاني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا.

وأعلن الكونغرس الخاص بالاتحاد الدولي، فوز إنفانتينو برئاسة الفيفا لولاية ثانية بالتزكية، بعدما انتهت ولايته الأولى بشكل رسمي، والتي بدأت في عام 2019، خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

وأوضح الفيفا، خلال الكونغرس الذي عقد اليوم، إن “إنفانتينو كان المرشح الوحيد على هذا المنصب خلال الانتخابات الأخيرة”، مشيرًا إلى أن الفقرة الثالثة من البند 30، والفقرة الثالثة من البند 52 الخاصة بلوائح الفيفا، تنص على انتخاب الرئيس بالتزكية طالما هناك مرشح واحد.

وقال إنفانتينو، عقب انتخابه، إن “رئاسة الفيفا شرف كبير له”، متعهدًا “بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم”، كما أعرب عن تمنياته أن “تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايته الجديدة”.

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