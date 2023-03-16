رئيس مجلس الأمة الجزائري: علاقاتنا مع روسيا أساسها الحفاظ على سيادة جميع الدول

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، أن العلاقات بين بلاده وروسيا قائمة على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول وعلى السيادة الاقتصادية.

الجزائر – سبوتنيك. وقال قوجيل، خلال استقباله اليوم، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إن “العلاقات التي لدينا اليوم مع روسيا مبنية على أساس الحفاظ على سيادة جميع الدول والحفاظ على السيادة الاقتصادية”.

وأضاف: “الاتحاد السوفييتي وقف إلى جانب الجزائر [خلال فترة كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي] وهذا مهم جدا للجزائر”.

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وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.