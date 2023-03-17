البيت الأبيض: لا نستطيع تأكيد زيارة رئيسة تايوان إلى واشنطن

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إنه لا يمكنها ‏تأكيد زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.‏

واشنطن – سبوتنيك. وأضافت جان بيير في مؤتمر صحفي: “لا أعتقد أنه تم الإعلان عن رحلة رئيسة تايوان، أو أن تايوان أعلنت عن أي سفر في هذا الوقت”.

وكانت تقارير، قد كشفت في الأسابيع الماضية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، سيجتمع مع رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بدلا من قيامه بزيارة تاييبه.

تأتي الخطة البديلة، من أجل تجنب المزيد من التوترات مع الصين، وفقا لما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

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وكان الجمهوري مكارثي قال، في الصيف الماضي، إنه يعتزم زيارة تايوان، في حال تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، إلا أن تساي إنغ وين، أقنعت مكارثي بالاجتماع به في أمريكا بدلا من ذلك، لتجنب جولة من المظاهرات العنيفة من قبل الجيش الصيني، والتي حفزتها رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة، نانسي بيلوسي، عندما زارت تايوان في شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب التقرير.

وأضافت “فاينانشال تايمز” في تقريرها، أنه أثناء وجودها في كاليفورنيا، ستتحدث رئيسة تايوان، في مكتبة ريغان للمرة الثانية منذ عام 2018، كما أنها تخطط لزيارة نيويورك.