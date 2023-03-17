زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب المركز، “تم تسجيل الزلزال في الساعة 19:59 بتوقيت غرينتش (22:59 بتوقيت موسكو)، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات”.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.