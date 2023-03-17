صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

موسكو – سبوتنيك . وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها “الناتو”

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.