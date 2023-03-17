صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في عدة مقاطعات شرقي أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب خريطة الإنذار، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في جمهورية دونيتسك.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها “الناتو”
أمس, 22:08 GMT
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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