الكرملين: بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، يوم الخميس، إجراءات ضمان الأمن في جنوب القوقاز، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا لبيان الكرملين: “أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تم خلاله مناقشة التدابير العملية الهادفة إلى ضمان الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز تماشيا مع الاتفاقيات الثلاثية المعروفة بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا”.

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كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تطوير النقل واللوجستيات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة.

وتجددت الاشتباكات على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث اتهم كل منهما الآخر بإطلاق النار أولا، فيما أرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الإقليمية بعثة مراقبة إلى الحدود الأرمينية بعد أن توسطت روسيا في وقف إطلاق النار.

واندلع الصراع في ناغورني قره باغ في عام 2020 وشهدت المنطقة أخطر تصعيد للمواجهة المستمرة منذ سنوات، وانتهت الأعمال العدائية بهدنة ثلاثية بوساطة روسية، حيث اتفقت بموجبها أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى.