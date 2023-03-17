زيمبابوي تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في مجال تقنيات الأقمار الصناعية

أعلن وزير التعليم العالي والمهني والابتكار والعلوم والتطور التكنولوجي لجمهورية زيمبابوي، آمون مورفيرا، إن بلاده تتطلع للشراكة مع وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية التي يمكن استخدامها في الاتصالات والإنترنت الفضائي والاستكشاف الجيولوجي.

هراري – سبوتنيك . وقال آمون مورفيرا في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع “روسكوسموس”، كونها واحدة من وكالات الفضاء الرئيسية في العالم ذات الخبرة الواسعة. نعول أن تؤدي علاقاتنا إلى إطلاق العديد من الأقمار الصناعية وتطوير الاتصالات والإنترنت الفضائي”.

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وأضاف: “نحن على ثقة أن استخدام تكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية سيسمح لزيمبابوي بالوصول إلى مستوى تكنولوجي جديد”.

وأشار مورفيرا إلى أنه يمكن أيضًا استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في الاستكشاف الجيولوجي ورسم خرائط الموارد الطبيعية.