اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع

أشارت “بلومبرغ” إلى أن حجم المبلغ الذي تم اقتراضه من الاحتياطي وصل لـ164.8 مليار دولار،تم جمع نحو 152.8 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال نافذة الخصم (منشأة تقدم قروضًا قصيرة الأجل للبنوك التجارية) لمدة تصل إلى 90 يومًا.