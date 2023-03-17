علماء روس يطورون آلية في صناعة أشباه الموصلات

وقال دميتري سفينتسوف، رئيس مختبر الإلكترونيات في الجامعة، إن هذا التوصل العلمي مهم بالنسبة للإلكترونيات، حيث يسمح هذا الغرافين بتحرك الإلكترونات بسرعة عالية مما يسهم بإمكانية تصنيع أشباه موصلات سريعة، كما يسمح بالتحكم بالطاقة حتى عندما يكون التيار الفولتي منخفض، مشيرا إلى أن مثل هذا المزيج من السرعة وكفاءة الطاقة كان من المستحيل تحقيقه في الإلكترونيات استنادًا إلى مواد أشباه الموصلات “الكلاسيكية”.