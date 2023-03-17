الجيش الروسي يدرب الشباب السوري على الاستجابة الصحية للطوارئ والزلازل

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وتناولت الدورة تدريب وتأهيل أطفال وشباب وشابات على بالإسعافات الأولية للجروح والإصابات، وكيفية التصرف أثناء الزلزال، والتفاعل الصحي السليم مع الحالات الإسعافية اليومية التي قد تواجههم في البيت أو العمل أو أي مكان آخر، وذلك بهدف تنمية التفاعل مع مختلف القضايا المتعلقة بالسلامة المهنية وحالات الطوارئ.

وأكد مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق، الدكتور نيكولاي سوخوف، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، “أهمية إقامة مثل هذه الدورات للشباب السوريين ضمن ظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، وخاصة بعد الزلازل الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي”.

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ولفت سوخوف إلى تكريس مفهوم الإسعافات الأولية على مستوى الفرد والأسرة كسلوك يومي والمساهمة في نشر الوعي الصحي لمختلف الفئات والأوساط الاجتماعية.

© Sputnik . Shams Molhem الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل © Sputnik . Shams Molhem

وتحدث سوخوف عن العمل على تنمية الحس المبادر والتعامل مع الطوارئ لدى المتدربين، مشيراً إلى أن الخبراء الروس يتابعون عبر دوراتهم تأهيل الكوادر المشاركة عبر سلسلة من الدورات التي تنمي العمق بالانتماء والتشجيع على التعامل مع كل الحالات الطارئة وثقافة إنقاذ الحياة.

© Sputnik . Shams Molhem الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل © Sputnik . Shams Molhem

وتناولت الدورة مبادئ الإسعاف الأولي والتنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي والنزيف والصدمة والتسممات والكسور والحروق والجروح وكيفية التعامل مع الإصابات الخطيرة إضافة إلى الأعمال التطبيقية لبعض الحالات المرضية وكيفية استخدام الوسائل الحديثة في الإسعافات الأولية.

قال الشاب ريتشر بكري، أحد المشاركين في الدورة، لـ “سبوتنيك”: “قدم لنا الخبراء الروس المعلومات بطريقة سلسلة من حيث الإسعاف الأولي ومواكبة التطورات التي تطرأ وتنمية القدرات لتقديم الإسعافات الأولية الصحية بما يسهم في تسهيل عملية الإنقاذ”.

© Sputnik . Shams Molhem الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل الجيش الروسي يدرّب الشبان السوريين على الاستجابة الصحّية للطوارئ والزلازل © Sputnik . Shams Molhem