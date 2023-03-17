الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك

وعلى محور كراسني ليمان، أشارت وزارة الدفاع إلى أن، وفي سياق العمليات النشطة لوحدات تجمع قوات “المركز”، الضربات الجوية ونيران المدفعية أدت إلى تدمير قوى العدو ومعداته في مناطق بلدتي تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “خلال الـ24 الساعة الماضية، وعلى المحورين المذكورين، تم القضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وعربة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، وسيارة ومدفع هاوتزر من طراز “دي -30”.

وتابع البيان: “على محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات “الغربية”، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دفوريتشنو، وبريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريًا أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 113”.