العراق… ترجيح وصول الموسم الحالي من الحنطة والشعير للاكتفاء الذاتي

صرحت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الأخيرة كانت رية أساسية في المناطق الديمية للزراعة، مرجحة وصول الموسم الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن الوكيل الإداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، أن موجة الأمطار التي شهدتها الأراضي العراقية في الأيام القليلة الماضية، أضافت خزينا مائيا كبيرا وجيدا، كما أنها توزعت في عموم العراق.

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وأضاف الجبوري أن “تلك الأمطار توزعت في مناطق الوسط والجنوب التي سقطت بها، رية الفطام في أغلب المناطق”، مشيرا إلى أن “الأمطار كانت رية مهمة وأساسية في المناطق الديمية”.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن الريتين اعتمدت على مياه الأمطار التي سقطت على البلاد، وكانت إيجابية لكل من محصولي الحنطة والشعير في أغلب محافظات العراق، مشيرا إلى وصول هذا الموسم من المحصولين إلى حد الاكتفاء الذاتي.

وأعرب مهدي سهر الجبوري، عن أمله في الاستفادة من هذه الأمطار في الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي المقبل، وتركيز توزيعها خاصة على محاصيل الخضر في البلاد، فضلا عن المحاصيل التي تزرع تحت منظومات الري الحديث الممثلة في المرشات الثابتة والمحورية والتنقيط.