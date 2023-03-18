منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة “كوفيد-19” قد تشهد استقرارا خلال العام الجاري، ‏إلى درجة أنها ستشكل تهديدا مشابها لمرض الإنفلونزا.‏

وأعربت المنظمة عن ثقتها، في أنها ستكون قادرة على إعلان انتهاء حالة الطوارئ في وقت ما خلال عام 2023، قائلة إنها تتطلع بشكل متزايد إلى اقتراب المرحلة الوبائية للفيروس من نهايتها.

وصادفت نهاية الأسبوع الماضي، مرور 3 سنوات، منذ أن وصفت منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه “جائحة”، على الرغم من أن رئيسها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يصر على أنه كان ينبغي على البلدان أن تأخذ احتياطاتها قبل عدة أسابيع.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي:

“أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة، حيث يمكننا أن ننظر إلى “كوفيد-19″ بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الإنفلونزا الموسمية”.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and other global health issues with @DrTedros https://t.co/tFmuOgLYM0 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 17, 2023

وتابع: ” كخطر على الصحة الفيروس سيستمر في حصد الأرواح، لكن أيضا كفيروس لا يعرقل مجتمعنا، وأعتقد أن ذلك سيحصل خلال العام الجاري”.

رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام

من ناحيته، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي، إن “العالم أصبح في وضع أفضل بكثير الآن مما كان عليه خلال الجائحة”.