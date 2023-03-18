"سبوتنيك" تهدي الأسد صورة للمساعدات الإنسانية المقدمة لمتضرري الزلزال

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد صورة تظهر المساعدات التي قدمتها وكالة “سبوتنيك” لمتضرري الزلزال في سوريا.

فخلال لقاء حصري، قدم مراسل وكالتنا للرئيس بشار الأسد صورة يظهر فيها المتطوعون والعسكريون يسلمون المساعدات الإنسانية التي جمعتها “سبوتنيك” لأجل السوريين.

بدروه، شكر الأسد في المقابلة، روسيا على المساعدات الإنسانية وقال:

“بدأت روسيا تقديم المساعدة منذ الساعات الأولى، وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ. وهذا الدعم مستمر حتى يومنا هذا”. بشار الأسد الرئيس السوري

يتم الآن توزيع 25 طنا من المواد الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.

يذكر أن وكالة “سبوتنيك” جمعت بالتعاون مع صندوق “دكتور ليزا” الخيري، حوالي 25 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.

فريق “سبوتنيك” يوزع مساعدات إنسانية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال