الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن وسط الضفة الغربية وتحييد المنفذ

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، النار على فلسطيني قال إنه حاول طعن جنوده وسط الضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر مساء اليوم الجمعة: “تم إحباط عملية طعن، مساء اليوم قرب مفرق بيتين”.

وتابع: “رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي المشتبه به فطلبت منه التعريف عن نفسه، سحب المشتبه به سكينا واقترب من القوة التي ردت بإطلاق النار”.

وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: ” تم تحييد الإرهابي. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا”، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة جراح الفلسطيني ومدى خطورة حالته.

הערב סוכל פיגוע דקירה סמוך לצומת ביתין שבחטיבת בנימין.

כוח צה”ל זיהה חשוד וביקש ממנו להזדהות, החשוד שלף סכין והתקרב לעבר הכוח שהגיב בירי.

המחבל נוטרל.

אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/kDrp5If4U7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2023

وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.

مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 23 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

ومساء أمس الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.