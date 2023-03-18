الإمارات تفتتح أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط

افتتح في إمارة دبي الخليجية، اليوم الجمعة، أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية في منطقة الشرق ‏الأوسط.‏

وسيوفر المصنع، الذي تم افتتاحه في مدينة دبي الصناعية، اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، المصنوعة محليا، بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتم تجهيز مصنع اللحوم النباتية لكي يلبي احتياجات ما يقرب من 30% من إجمالي سكان دول الخليج.

ويدعم أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التنويع والابتكار.

#دبي تشهد افتتاح أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في الشرق الأوسط تحت علامة “ثرايف”، حيث سيسهم المصنع الذي أقيم في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم في تمهيد الطريق أمام تطوير إنتاج واستهلاك هذه الفئة من المنتجات الغذائية في الإمارات والمنطقة. pic.twitter.com/nKen1w1JHo — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) March 17, 2023

في هذا الصدد، أشارت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري، إلى أن افتتاح المصنع يأتي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات.

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وتابعت “وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ الإمارات خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة”.