البنتاغون: الموافقة على بيع محتمل لـ 76 مركبة برمائية هجومية لليونان بـ 268 مليون دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل بقيمة 268 مليون دولار لـ 76 مركبة برمائية هجومية (AAVs) ومعدات ذات صلة إلى اليونان.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي: “اتخذت وزارة الخارجية (الأمريكية) قرارا بالموافقة على بيع محتمل لحكومة اليونان لمركبات برمائية ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 268 مليون دولار”.

وجاء في البيان أن الحكومة اليونانية طلبت في وقت سابق شراء المركبات البرمائية الهجومية من النوع المذكور.

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وأضاف البيان أن الطلب يشمل أيضا 63 رشاشا من عيار 50 وقاذفة قنابل يدوية من طراز MK-19 وأنظمة رؤية حرارية بالإضافة إلى معدات أخرى.