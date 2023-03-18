دونيتسك: 600 رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر حول جرائم حرب لكييف بقيت دون رد

أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أن 600 رسالة إلى الأمم المتحدة، الصليب الأحمر واليونيسيف حول انتهاك حقوق الإنسان وجرائم حرب لكييف، كلها بقيت دون رد.

موسكو– سبوتنيك . وجاء في التقرير: “منذ عام 2014 وبحسب ما كانت عليه الحال في 24 شباط/ فبراير 2022، أرسلت إلى الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف، 270 رسالة”.

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وأضافت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 320 رسالة أخرى… لكن للأسف، لم تلحق التقييم اللازم لإجراءات كييف، وأيضاً تدابير رد الهادفة لمنع أعمال العنف والإبادة الجماعية ضد سكان دونباس في المستقبل”.

ومنع مجلس الأمن الدولي أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، من إلقاء خطاب في جلسة المجلس المكرسة للوضع الإنساني في أوكرانيا.

ودعت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، لإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالسماح لموروزوفا بإلقاء خطاب. وصوتت 4 دول لصالح منحها فرصة خطاب، و8 دول صوتت ضد ذلك، وامتنعت 3 دول عن التصويت.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.