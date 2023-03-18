بايدن يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف القيادة الروسية مبرر

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القيادة الروسية بأنه مبرر.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن، نقلاً عن تجمع صحافة البيت الأبيض: “أعتقد أنه مبرر”.

وأشار بايدن أيضًا إلى أنه على الرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن المنظمة تقدم حجة جيدة للمذكرة.

زاخاروفا: قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن “الاعتقال” لا معنى لها بالنسبة لروسيا

وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس “الترحيل غير القانوني” المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على “تليغرام”:

“لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.

وأضافت “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة وستكون “الوصفات” المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا”.