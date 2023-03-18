الشرطة الإيرانية تحبط تفجير سيارة مفخخة وسط طهران

أعلنت الشرطة الإيرانية، يوم الجمعة، إحباط تفجير سيارة مفخخة في العاصمة طهران.

طهران – سبوتنيك . وقال رئيس جهاز الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، عباس علي محمديان: “قد أبطلت قوات الأمن الإيرانية مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة مدنية تعود لاحد المواطنين في شارع بهشتي (شارع تجاري وسط طهران) بعد أن لاحظ هذا الشخص وجود طرد مشبوه في أسفل سيارته الشخصية واتصل بالشرطة”، وذلك حسبما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية.

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وأضاف: “بعد وصولها الى المكان اكتشفت قوات الأمن أن السيارة قد تم تفخيخها، وعمدت الشرطة إلى قطع الطرق المؤدية الى المكان وإبعاد المواطنين، ثم حضر خبراء تفكيك القنابل إلى المكان وأبطلوا مفعول العبوة الناسفة”.

وتابع:

“تشير التحقيقات الأولية أن صاحب السيارة ليس لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو بأن دوافع شخصية وراء ما حدث”.

يشار إلى أن إيران شهدت احتجاجات، صاحبها أعمال شغب، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد احتجازها في مركز لشرطة الأخلاق، بتهمة “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمتظاهرين.