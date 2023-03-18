تدمير 23 ألف منزل و5 آلاف بناية سكنية في دونيتسك من قبل قوات كييف قبل بدء العملية العسكرية

أعلنت أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، في تقريرها لمجلس الأمن الدولي، أنه قبل العملية العسكرية الخاصة تم تدمير نحو 23 ألف منزل و5 آلاف بناية سكنية في الجمهورية.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في التقرير: “تم تدمير بنار القوات المسلحة الأوكرانية قبل بداية العملية العسكرية الخاصة أكثر من 23 ألف منزل وحوالي 5 آلاف بناية سكنية. وبعض المناطق السكنية عملياً تم إزالتها من وجه الأرض”.

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ومنع مجلس الأمن الدولي أمينة مظالم جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا، من إلقاء خطاب في جلسة المجلس المكرسة للوضع الإنساني في أوكرانيا.

ودعت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، لإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بالسماح لموروزوفا بإلقاء خطاب. وصوتت 4 دول لصالح منحها فرصة خطاب، و8 دول صوتت ضد ذلك، وامتنعت 3 دول عن التصويت.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.