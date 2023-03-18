الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية

وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز “لانسيت” بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها: “تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة”.