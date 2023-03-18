الدفاع الروسية تنشر فيديو تدمير راجمة صواريخ من خلال طائرة مسيرة انتحارية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية باستهداف راجمة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني.
وأظهر المقطع المنشور طائرة انتحارية روسية مسيرة من طراز “لانسيت” بتوجيه تفسها نحو الهدف المنشود وبعدها الاصطدام براجمة الصواريخ عقبه تفجير ضخم بسبب حمولة الذخيرة الموجودة على الراجمة.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: “تم اكتشاف المركبة القتالية من قبل الطائرات مسيرة على أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة وبعد ذلك تم تدميرها بواسطة ذخيرة عالية الدقة”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطائرة المسيرة الروسية “لانتسيت” تدمر دبابات أوكرانية… فيديو
18 فبراير, 06:24 GMT
وأضافت الوزارة أن طائرات المسيرة تستخدم بشكل فعال لتدمير المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية وبمساعدتهم تم تدمير قطع المدفعية وحوامل المدفعية ذاتية الدفع وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.
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