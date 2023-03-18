مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم

وقال تشارنوغورسكي لوكالة “سبوتنيك”: “بالنسبة للغرب الجماعي، الذي تمثله الولايات المتحدة، فإن هذه ليست مسألة معرفة فكرية، ولكنها مسألة مصلحة في أخذ شبه جزيرة القرم من روسيا. ترغب الولايات المتحدة في بناء قاعدتها العسكرية في شبه جزيرة القرم من أجل استخدامها ضد روسيا ولكي تسيطر على البحر الأسود”.