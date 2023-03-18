تقرير يزعم أن ترامب تلقى 17 هدية غير معلنة من السعودية… هل أثرت على سياسة واشنطن؟

زعم تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب تلقى 100 هدية غير معلنة، قدمت من مسؤولين أجانب، متسائلا إن كان قد استخدمت للتأثير على سياسة واشنطن.

وتقول شبكة “سي إن إن”، إنها حصلت على وثائق تدعم ما ذكره التقرير، بعدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020 منها “لوحة أكبر من الحجم الطبيعي” له.

ووفقا للتقرير فإن هناك أكثر من 100 هدية قدمت من مسؤولين أجانب، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بقيمة إجمالية تزيد عن ربع مليون دولار.

وأضاف التقرير أن ترامب وأفراد عائلته لم يفصحوا عنها كما هو مطلوب حسب القانون.

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وحسب التقرير، “تشير السجلات إلى أن الرئيس السابق ترامب والعائلة الأولى تلقيا 117 هدية أجنبية لم يتم الإبلاغ عنها، تقدر قيمتها بنحو 291 ألف دولار”، مسلطا الضوء على الهدايا التي لم يكشف عنها من السعودية واليابان والهند والصين.

ويزعم التقرير أن ترامب تلقى 17 هدية من المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 48000 دولار.

وتساءل التقرير عن الأسباب وراء عدم إبلاغ ترامب عن هذه الهدايا وما إذا كان قد تم استخدامها للتأثير على سياسة الولايات المتحدة في ظل الإدارة السابقة.