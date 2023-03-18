نائب إيراني يثير غضبا واسعا: غير المحجبات يسرقن الرجال ويخللن بالصحة الجنسية

آثار النائب في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتصريح حول النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس المفروضة في إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن جلالي، قال إن “عدم ارتداء الحجاب يؤدي إلى سرقة الرجال من نسائهم”، على حد قوله، معتبرا أن “الإيرانيات اللواتي لا يرتدين الحجاب يخللن بالصحة والسلامة الجنسية”.

وأضاف: “دعونا نفهم أن عدم ارتداء الحجاب يتسبب في تفكك الأسرة. ينفصل الأزواج عن عائلاتهم ويُسرق الزوج وتتحطم الأسرة”.

إيران تحذر من إقرار عقوبات أوروبية ضدها على خلفية وفاة مهسا أميني وتهدد بـ”إجراءات مماثلة”

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم”.

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني حينها، عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.