أول لقاء بين وزير الخارجية التركي ونظيره المصري في القاهرة بعد 10 سنوات من القطيعة… صور

استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن “وزير الخارجية، سامح شكري، استقبل نظيره التركي مولود تشاووش أغلو بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير”، مشيرة إلى أن الوزيرين يعقدان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً.
وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أمس الجمعة، أن الزيارة التي سيجريها تشاووش أوغلو، إلى القاهرة “تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إلى أن زيارة تشاووش أوغلو تدشين لإطلاق حوار معمّق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول لتفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين”.
يأتي هذا بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، والتي زار فيها منطقة الزلزال في أول زيارة له منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
مصر: زيارة وزير الخارجية التركي تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
أمس, 14:18 GMT
كما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن تضامن بلاده مع ضحايا الزلزال، في تواصل هو الثاني بعد المصافحة التي جرت بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.
ويشهد التطبيع بين البلدين تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة “الإخوان المسلمين” المطلوبين للسلطات المصرية.
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